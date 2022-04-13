AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI - Haberler

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AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, doğuştan 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felic Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla birlikte 15 Nisan'da vereceği konser öncesi prova yaptı.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da, doğuştan 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felic Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla birlikte 15 Nisan'da vereceği konser öncesi prova yaptı.

Doğuştan 2 kolu olmayan ve sol ayak parmağıyla nota basarak klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından biri olan kornoya nefes veren Felix Klieser, 15 Nisan akşamı Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Engel Tanımayan Sanat' etkinliğinde sahne almak için hazırlıklarına başladı. Salona gelen Klieser, konser öncesi Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla birlikte yaklaşık 1 saat prova yaptı. Klieser, konserin ilk bölümünde, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu yorumlayacak. Alman sanatçı, programın ikinci bölümünde ise Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı 'Trajik' adlı senfoniyi çalacak.

AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI

AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI

AYAK PARMAKLARIYLA NOTA BASAN 'KORNO' SANATÇISI FELİX KLİESER, KONSER ÖNCESİ PROVA YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurova, Konser, Alman, Nisan, Güncel, Haberler

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