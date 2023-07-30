Ayağına ip takılınca ağaçta mahsur kalan karganın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ayağına dolanan ip yüzünden ağaçta mahsur kalan karganın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin operasyonu sonrası ayağındaki ip çözülen karga özgürlüğüne kavuştu.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte bir karganın ağaçta mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kargayı mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı. Ayağına dolanan ipten dolayı mahsur kaldığı fark edilen karga ipin ekipler tarafından kesilmesiyle özgürlüğüne kavuştu.