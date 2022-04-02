AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR - Haberler

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AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ayağına dolanan ip sebebiyle ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı. Güvercin, ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin merkezinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki bir ağaçta asılı kalan güvercini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Parka gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile güvercinin bulunduğu yere çıktı. Ayağına dolanan ip sebebiyle ağaca takıldığı belirlenen güvercin kurtarılarak yere indirildi. Güvercinin ayağına dolanan ip, çevredeki vatandaşların getirdiği çakı ile kesildi. Daha sonra güvercin doğaya bırakıldı.

Çevredeki kişiler sayesinde güvercinin kurtarıldığını söyleyen Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, 'Şehir merkezi Atatürk parkımızda vatandaşlarımız tarafından çınar ağacına takılan bir güvercin olduğunu yönünde ihbar aldık. Ekiplerimizle birlikte olay yerine gelerek merdiven yardımıyla ağaca çıktık. Misine ipiyle ağaca takılmış olan güvercini kurtardık. Vatandaşlar da güvercinin ayağına dolanmış misineyi keserek kurtardılar.' dedi.

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

AYAĞINA İP DOLANAN GÜVERCİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak, Tragger, İtfaiye, Güncel, Haberler

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