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Ayağı Kırılan Kadına Vefa Projesi ile Destek

Ayağı Kırılan Kadına Vefa Projesi ile Destek
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, temizlik için evine gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, ayağı kırılan 65 yaşındaki D.A.'yı hastaneye ulaştırdı. Vefa Projesi kapsamında yaşlı ve hasta vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağı kırılan kadın, temizlik için evine gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova Kaymakamlığı SYDV bünyesinde hayata geçirilen Vefa Projesi kapsamında, kendisine bakamayacak, evinin temizliğini yapamayacak durumdaki hasta ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (65) evine temizlik yapmak için giden Vefa ekibi, kadının evde yere düştüğünü öğrendi.

Ekip, D.A'yı Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede ayağında kırık olduğu tespit edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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