Ayağı kırık halde terk edilen hamile eşek doğum yaptı

Şırnak'tan ayağı kırık halde ölüme terk edilmiş halde bulunan hamile eşek, tedavi edildikten sonra doğum yaptı. Eşeğin yavrusuyla birlikte sağlıklı bir yaşam süreceği belirtildi.

ŞIRNAK'tan ayağı kırık halde ölüme terk edilmiş halde bulunup Osmaniye'ye transfer edilerek, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliğinde tedavi altına alınan hamile eşek 8 ay sonra doğum yaptı.Şırnak'ın İdil ilçesinden arka sol ayağı kırılmış şekilde bulunan ve Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne transferi sağlanan hamile eşek, tedavi altına alındı. 6 saat süren başarılı bir operasyonla kırık ayağı ampute edilen ve hayati tehlikeyi atlatan eşeğin hamilelik süreci takip edildi. Yoğun tedavi sonucu sağlığına kavuşan eşek, önceki gün doğum yaptı.

Eşeğin yavrusuyla Emekli Hayvanlar Çiftliğinde sağlıklı bir yaşam süreceğini belirten Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 8 ay önce tahminlerimize göre kaçakçılıkta kullanılırken ayağı kırıldığı için ölüme terk edilmiş. Canımızın arka sağ ayağını kırıktan dolayı mecburen ampute etmek zorunda kalmıştık. Gebelik sürecini de takip ettiğimiz eşeğimiz önceki gün sabah bize sürpriz yaptı. Depremin yıkıcı etkilerine bir umut olduğuna inandığımız sıpamıza Umut adını koydukdedi. (DHA)