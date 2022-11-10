Aya İniş İçin Üretilen İnsanlı Roket Airshow China'da Sergileniyor

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong Eyaleti'nin Zhuhai kentindeki 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın mekanı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

GUANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Bu yılki Airshow China'nın uzay meraklısı izleyicileri, ülkenin aya iniş için ürettiği yeni nesil insanlı roketinin modeline bir göz atabiliyor.

Kalkış ağırlığı 2.100 ton olan yeni fırlatma aracı 90 metre uzunluğunda. 27 tonluk bir Ay-aktarım-yörünge kapasitesine ve 70 tonluk bir Dünya'ya yakın yörünge kapasitesine sahip.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi yetkilisi Zhao Xinguo, Guangdong Eyaleti'nin Zhuhai liman kentinde devam eden 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yaptığı açıklamada taykonotları taşıyacak roketin ilk uçuşunu 2027'de yapmasının beklendiğini söyledi.

Hava gösterisinde, insanlı roketin yanı sıra, daha büyük taşıma kapasitelerine sahip yeni bir ağır yük kapasiteli roketin modeli de sergileniyor. Zhao, bu roketin de Dünya-ay transfer yörüngesine 50 ton, Mars transfer yörüngesine 35 ton ve Dünya'ya yakın yörüngeye 150 tonluk bir yük gönderme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Zhao, roketin geliştirilme aşamasında olduğunu ve 2030 civarında fırlatılmasının planlandığını belirtti.