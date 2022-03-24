AYA BANİYA KİLİSESİ RESTORE EDİLEREK KOKU ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

ISPARTA Belediyesi, Turan Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık geçmişe sahip Aya Baniya (Payana) Kilisesi'nin restorasyonunu yaparak, turizme kazandırmak için harekete geçti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kilisede uygulanacak 'Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane' projesi için BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile protokol imzaladı.

Isparta Belediyesi, şehrin tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 1750'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Turan Mahallesi'ndeki Aya Baniya (Payana) Kilisesi'ni turizme kazandırıyor. Kilise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında 'Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane' ismiyle hayat bulacak. Koku teması kapsamında işlevlendirilecek kilisede ve bahçesinde kütüphane, koku yapım atölyesi, sergi- fuaye alanı, kafeterya, mağaza, tematik tıbbi ve aromatik bitki bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aya Baniya (Payana) Kilisesinin restore edilerek hayata geçirilecek 'Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane' Projesi için BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile hibe desteği protokolü imzaladı.

Volkan Güler, kilisenin 1750'li yıllarda yapıldığının tahmin edildiğini söyledi. Kilisenin toplam 1914 metrekare alan içerisinde 390 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Güler, "Burası uzun yıllardır kullanılamayan bir yapıdır. Belediyemizle birlikte bu kilisenin bölge turizmi için Kokuhane adıyla yenilikçi bir ürün sunacak şekilde koku faaliyetleriyle bölge turizmine kazandırılacağını düşündük" diye konuştu.

Başkan Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 270 yıl önce yapılan ve o dönemde Hristiyanların ibadet için kullandığı kilisenin uzun yıllar tadilat ve restorasyon görmemesi nedeniyle günden güne harabe haline döndüğünü ifade etti. Kilisenin önemli bir tarihe sahip olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, buranın restorasyonunun yapılarak turizme açılmasının şehir açısından çok önemli olduğuna değindi.