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SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyorKaan ÜLKER / PORTO (Portekiz), (DHA) - Portekiz karşısında A Milli Takım'ı desteklemek için Porto kentine gelen taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

Kaan ÜLKER/ PORTO (Portekiz), (DHA) - Portekiz karşısında A Milli Takım'ı desteklemek için Porto kentine gelen taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında bugün TSİ 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta A Milli Takım'ı taraftarlar da yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinden Portekiz'e gelen Türk taraftarlar, Porto Douro Nehri kenarında bulunan Ribeira Meydanı'nda toplanarak maç saatini beklemeye başladı. Formalarını giyen ay-yıldızlı taraftarlar, zorlu karşılaşmada A Milli Takım'dan umutlu olduklarını söylediler.

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

SPOR Ay-yıldızlı taraftarlar Portekiz maçını bekliyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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