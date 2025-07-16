Ay Yıldız Yerleşkesinin İnşası Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin, "Projemiz tamamlandığında, güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ tarafından yapımı devam eden Ay Yıldız Yerleşkesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanlarımız ve TOKİ Başkanımız Levent Sungur ile Ankara'da inşası devam eden, ülkemizin yeni savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projemizin toplantısını gerçekleştirdik, incelemelerde bulunduk. Projemiz tamamlandığında, güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak."