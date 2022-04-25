Ay Vakti dergisinin Sezai Karakoç özel sayısı okurlarla buluştu

22 yıldır yayın hayatına devam eden Ay Vakti Düşünce, Kültür ve Edebiyat Dergisi'nin "Sezai Karakoç özel sayısı" raflarda yerini aldı.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatı, sanatı, eserleri, diriliş düşüncesi ve felsefesi ile medeniyet tasavvuru ve siyasi düşüncesi hakkında önemli çalışmaların yer aldığı özel sayı, Şeref Akbaba yönetiminde 248 sayfa olarak basıldı.

Dergi 7 bölüm olarak okurların dikkatine sunuluyor

Akademisyen, düşünür, yazar ve şairlerin yazı, inceleme, araştırma, hatıra ve şiirleri ile katkı sağladığı sayı, 7 bölümden oluşuyor.

Derginin ilk bölümünde Şükrü Karatepe'nin "Anılarla Sınırlı Bir Sezai Karakoç Portresi", Mehmet Mehdi Eker'in "Üç Köşesinden Diriliş Şairi", Yüksel Kanar'ın "Sezai Karakoç'un Necip Fazıl Kısakürek'le Tanışması" yazıları yer alıyor.

Yine bu bölümde Mahmut Bıyıklı'nın "Sezai Karakoç'un Ardından", Ahmet Akçakaya'nın "Bir Şiirin İzinden" yazıları ve şair Nurettin Durman'ın "Sezai Bey Güzellemesi" adlı şiiri okurların beğenisine sunuluyor.

Özel sayının ikinci bölümü "Sezai Karakoç'un Sanatı ve Eserleri Üzerine" başlığını taşıyor.

Bu bölümün yazarları arasında Kamil Eşfak Berki, Prof. Dr. Zafer Erginli, Prof. Dr. Hüseyin Akan, Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Özel, Sıddık Akbayır, Yılmaz Öksüz, Recep Koçak, Doç. Dr. Salih Uçak, Prof. Dr. Selami Şimşek, Cavit Marancı, Dr. Abdülkadir Dağlar, Erdoğan Muratoğlu, Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel, Nurşah Karaca, Ali Yaşar Bolat, Ömer Hatunoğlu, Hayrettin Taylan, Ömer Eski ve Mehmet Baş bulunuyor.

Üçüncü bölümün başlığını "Diriliş Düşüncesi ve Felsefesi" oluşturuyor. Bu bölümde de Necmettin Evci, Recep Garip, Necip Asım, Prof. Dr. Durmuş Günay, Özcan Ünlü, Ferman Karaçam, Prof. Dr. Recep Duymaz, Prof. Dr. Ahmet Çapku, Abdulaziz Tantik, Yaşar Bayar, Dr. Murat Onaran, Abdullah Gülcemal ve Yasin Mortaş yazılar kaleme alıyor.

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Temel Hazıroğlu ve Murat Er de Sezai Karakoç Özel Sayısı'nın "Medeniyet Tasavuru" başlıklı dördüncü bölümde değerlendirmeleriyle yer alırken, beşinci bölümün "Siyasi Düşüncesi" başlığı altında Dr. Şakir Diclehan, Prof. Dr. Mahmut Özbay, Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Mustafa Yürekli'nin eserleri yayınlanıyor.

Özel sayının altıncı bölümünde "Karakoç'u Anlamak" konusu ele alınırken, bu bölümün yazarları da Mustafa Özçelik, Vehbi Vakkasoğlu, Recep Garip, Şakir Kurtulmuş, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Eyyüp Azlal, Fahri Tuna, D. Ali Taşçı, Fatih Uyar, Bülent Acun, Halim Garip ve şiiri ile Ferhat Öksüz'den oluşuyor.

Dergini yedinci bölümünde ise Prof. Dr. Zafer Erginli, Mehmet Sali ve Erol Erdoğan "Öneri, Tezler ve Bibliyografya" başlığı altında yazılarıyla katkı sunuyor.

Sezai Karakoç'un tüm yönleri ve eserleri özel sayıda ele alınıyor

Ay Vakti Düşünce, Kültür ve Edebiyat Dergisi Yayın Yönetmeni Şeref Akbaba, özel sayının "Diriliş ve Tekamül" başlıklı giriş yazısında şunları kaydetti:

"(Sezai Karakoç'u) bugünden geçmişe doğru bir yolculuk yaptığımızda bir kuşağın değil, nesillerin beslendiği bir kaynak ve mimarını görürüz. Kalem, kelam, düşünce önemlidir. İslam Medeniyeti ve yeniden ihyası denince de ilk akla gelen isimdir. Üstadın gerek şiir, sanat ve edebiyatta çığır açan eserleri ve gerekse geleceğin siyasetine yön verecek fikriyatı ve siyasi faaliyetleri, nesillere örnek teşkil edecek ve kılavuzluk edecektir. Buradan hareketle Ay Vakti Dergisi olarak 'Sezai Karakoç Özel Sayısı' ile üstadın fikirlerini gelecek kuşaklara aktaracak ve onlara kılavuzluk edecek bir kaynak eser meydana getirdik."

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe dergide yazdığı "Anılarla Sınırlı Bir Sezai Karakoç Portresi"nde "Sezai Karakoç'a göre entelektüel; ön yargısız, çıkarsız, hiçbir menfaat beklemeden, korkusuzca topluma örnek olan ve yol gösterici işlev üstlenen kişidir. Entelektüel, kültürel mirasın anlaşılması ve yeniden yorumlanarak bu çağa aktarılmasından sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

İlk bölümde "Üç Köşesinden Diriliş Şairi" başlıklı incelemeyi kaleme alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de yazısında, "Modern Türk şiirine yeni bir perspektif, biçim ve muhteva ile bir 'akımı' kazandıran Karakoç, sadece Türk şiiri ile kalmamış, İslam edebiyat tarihinin, şiir geleneğinin en önemli eserlerinden örneklerin yer aldığı bir 'Şiir Anıtları' seçkisini de 'tercüme eser' olarak yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve yazar Mahmut Bıyıklı "Sezai Karakoç'un Ardından" başlıklı yazısında, "Karakoç eserlerinde bütün okuyucularına yeni ilhamlar verir, onların elinden tutarak daha yükseğe taşır. 'Diriliş Külliyatı' insanlığın kurtuluş külliyatıdır. Toplumları düze çıkaracak yol haritaları o güzelim eserlerdedir." dedi.

Özel sayısının ikinci bölümünde yazar Kamil Eşfak Berki de "Serbest Şiir ve Özbenlik" makalesinde "Sezai Karakoç'ta kesin bir içebakış sonucunda erişilmiş bir içe doğuş olayını görmekteyiz. Onun gelenekle olan bağı, klasik dönem şiiriyle, inceldiği-yerden kopsun devrim atmosferinde olup bitmekte olan engellemelere kesin bir karşı duruş olmuştur. Şiir üzerine açık eleştiri ve değerlendirmelerle, bir de gizli poetika dedirten şiir siyasası arkada durmaktadır." açıklamasını yaptı.

"Tek başına bir kütüphane inşa etti"

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "XX. Yüzyılda Bir Mesnevi Nasıl Yazılır: Leyla ile Mecnun Örneği" makalesinde, "Şiirinde kullanmış olduğu sembollerle geleneği güne ve geleceğe taşıyan Sezai Karakoç, Leyla ile Mecnun gibi modern anlamda mesnevi tarzında yazmış olduğu eserler ve denemeleri, hikaye ve monografileriyle edebiyat geleneğimizin yeniden inşası yolunda büyük örnekler meydana getirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Gölgesi Dünyada Kendisi Ötede Şair" başlıklı denemesiyle dergide yer alan yazar Necmettin Evci, "Şiir burcumuzun kutup yıldızı Sezai Karakoç, dili, tarzı, deyişi, muhtevası ile sadece bizim değil, dünya edebiyatının önemli şairlerinden biridir." derken, "Medeniyetimizin Burçlarında Büyük Bir Bilge: Sezai Karakoç" yazısıyla özel sayıya konuk olan yazar Ferman Karaçam, "Ülkemizin ve çağımızın insanına, entelektüel bir bakış açısı kazandırarak ona, dünyaya, hayata, eşyaya ve insana evrensel bir perspektiften bakmanın kılavuzunu verdi, bunalımda olan çağımız insanına çıkış yolunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Mustafa Özçelik ise "Sezai Karakoç Okumak" yazısında "Karakoç, Doğu ve Batı edebiyatından çeviriler yaptı. Hikayeler yazdı ve eser sayısı 60'a ulaştı. Muhakkak ki henüz kitaplaşmayan başka yazı ve şiirleri de vardır. Bütün bunlarla birlikte baktığımızda tek başına bir kütüphane inşa eden bir isimle karşılaşmış oluruz." değerlendirmesini yaptı.