Ay toprağında ilk kez bitki yetiştirildi! - Haberler

Bilim insanları, gün geçtikçe daha farklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Florida Üniversitesi'ndeki (UF) bilim insanları, Ay'dan gelen toprakta bitkiler yetiştirdi. 12 Mayıs'ta yayınlanan ve devam eden araştırma, laboratuvarda gerçekleşti. Araştırmanın sonucu ise önemli gelişmeleri işaret ediyor.

İki günlük sulamanın ardından filizlenme gerçekleşti

Ay'ın toprağına 'regolit' adı verilir ve Dünya'da neredeyse yok denecek kadar az bulunur. NASA ise 50 yıl önce toplanan Ay topraklarının çoğuna sahip. Ay toprağı çok nadir olduğu için, Florida Üniversitesi bilim insanları, bu toprakları kullanmak için NASA'yı ikna etmeye çalıştı. Bu ikna süreci ise 11 yıl sürdü.

Aynı zamanda bilim insanları yarım yüzyıl önce üç farklı Apollo görevinde toplanan küçük regolit örneklerine Arabidopsis thaliana bitkisinin tohumunu ekti. Ancak, tohumlar tam olarak çiçek açmadı. Ay'dan gelen toprak normal topraktan daha farklı bir yapıya sahip. Toz halinde olmasını yanı sıra pek çok besin maddesi de içermez.

Dünya'nın yörüngesinde işler kötüye gidiyor!

Bilim insanları son deneyleri için 'Thale Teresi' adlı bir bitki seçti. Bu bitki, çok az toprakta yetişen küçük bir bitkidir. Araştırmacılar, toprağı 12 küçük konteynere ayırdı. Ardından toprağı besinlerle karıştırılan suyla ıslattılar ve tohumu eklediler. İki günlük sulamanın ardından, her kapta büyüme olduğu ortaya çıktı. Raporun baş yazarı Anna-Lisa Paul, "Her şey filizlendi. Ne kadar şaşırdığımızı anlatamam!" cümlelerini kullandı.

Araştırmaya göre, Ay toprağında yetişen bitkiler, yanardağ külünde yetişen bitkiler kadar sağlıklı değildi. Daha yavaş büyümeleri ve daha küçük olmaları en büyük farklılıkları. Şaşırtıcı olmayan şekilde, Ay toprağında yetişen bitkiler, RNA'larında ve fiziksel yapılarında açık stres belirtileri gösterdi.

Bunların yanı sıra bilim insanları, Ay toprağında yetişen bitkilerin DNA'sını inceleyerek yeni bir büyüme yöntemi bulabilir. Bu da, bir gün bitkilerin daha iyi büyümesini sağlayacak bir yol olma ihtimalini gösteriyor.

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