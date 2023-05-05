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Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfedildi

Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfedildi

Güncel Haberler

Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti.

Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti.

Indy100 sitesinin haberine göre, Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda gömülü bulundu.

Araştırmacılardan ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

James, dev yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Peter James Hawaii Güncel Haberler

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