Bitlis haber: Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı Güncel Haberler Bitlis haberlerine göre Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdıBİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı. Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı. Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde beliren 'Şişkin Ay' ilerleyen saatlerde iyice yükselerek gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Havanın çok bulutlu olmasıyla nedeniyle şişkin ayın bulutlar arasında geçişi sonrası ortaya çıkan manzaralar güzel görüntüler oluştururken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay Bitlis Güncel Haberler

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