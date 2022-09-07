Bitlis haber: Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
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Bitlis haberlerine göre Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdıBİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı.
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı. Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde beliren 'Şişkin Ay' ilerleyen saatlerde iyice yükselerek gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Havanın çok bulutlu olmasıyla nedeniyle şişkin ayın bulutlar arasında geçişi sonrası ortaya çıkan manzaralar güzel görüntüler oluştururken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.