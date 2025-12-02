Haberler

İstanbul'da 'Ay Grubu' olarak bilinen silahlı suç örgütüne dava açıldı

İstanbul'da 'Ay Grubu' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 34'ü tutuklu 65 şüpheli hakkında bir dizi suçlamayla dava açıldı. Suçlamalar arasında silahlı örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde ticareti bulunuyor.

İSTANBUL'da Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve kamuoyunda 'Ay Grubu' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 34'ü tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi X hesabı üzerinden paylaşılan basın açıklamasında, "Özellikle İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan Facetime ve WhatsApp uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde eden; liderliğini A.A. isimli şahsın yaptığı ve kamuoyunda 'Ay Grubu' olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış olmakla; Adı geçen suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylemle ilgili 34'ü tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olam' 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Nitelikli yağma', 'Ateşli silahlar kanununa muhafelet', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından kamu davası açılmıştır" denildi.

