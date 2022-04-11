"Ay, Carmela!" Beylikdüzü'nde tiyatroseverlerle buluşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Ay, Carmela!" Beylikdüzü'nde tiyatroseverlerle buluşacak

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
 - Güncelleme:
'Ay, Carmela!' Beylikdüzü'nde tiyatroseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Ay, Carmela!" oyununu sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Ay, Carmela!" oyununu sahneleyecek.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Jose Sanchis Sinisterra'nın kaleme aldığı, Naşit Özcan'ın yönettiği oyun, yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Erkan Akkoyunlu'nun rol aldığı eser, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun istemedikleri bir gösteriye zorlanmasını konu alıyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title