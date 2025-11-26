AXA Sigorta, Opinion AI ile Yapay Zeka Destekli Provizyon Süreçlerini Geliştiriyor

AXA Sigorta, provizyon değerlendirme süreçlerinin karar kalitesini ve hızını artırmak amacıyla yapay zeka alanında çözümler sunan Opinion AI ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Opinion AI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bilimsel temelli klinik karar destek sistemi, AXA Sigorta'nın provizyon süreçlerine entegre edilecek.

İki şirket arasında gerçekleştirilecek olan sistem entegrasyonu sayesinde uzman ekiplerin son kararları ve provizyon talepleri, dünya çapında saygın tıbbi kaynaklar ile güncel klinik rehberlerden beslenen bir sistem üzerinden değerlendiriliyor; böylece sigortalılara daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunulması hedefleniyor.

GÜNCEL BİLİMSEL GELİŞMELERİN TAKİBİ VE AKILLI KARAR DESTEĞİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Opinion AI tarafından geliştirilen sistem, tanı ve talep edilen işlemlerin en güncel tıbbi rehberler ile uyumluluğunu kontrol ediyor, işlemin tıbbi gerekliliğini analiz ediyor ve nadir hastalıklar için uzmanlık düzeyinde literatür bilgisi sunuyor.

"Yapay zeka, her talep için akıllı öneriler üretirken, bunları bilimsel literatürden alıntılar ve referanslarla şeffaf bir şekilde destekliyor. Tıbbi literatürdeki son gelişmeleri sürekli takip ederek bilgi tabanını otomatik olarak güncelliyor, bu sayede her zaman en güncel rehberlere göre değerlendirme yapılmasını sağlıyor."

'KARAR KALİTESİNİ YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYORUZ'

İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Opinion AI Kurucu Ortağı Elif Elkin, şunları söyledi:

"AXA Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik birliği, sigorta ve sağlık sektörünün kesişiminde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemi ile provizyon süreçlerindeki karar kalitesini ve hızını yeni bir seviyeye taşıyoruz. Her provizyon kararı, dünya çapında kabul görmüş bilimsel kaynaklarla destekleniyor ve şeffaf bir gerekçeyle sunuluyor.

Dijital İkiz teknolojimiz, bu iş birliğinin en önemli katma değerlerinden biridir. Bu teknoloji, sadece bir provizyon talebini değil, bütüncül hasta verisini ve hekimin karar modelini bir araya getirerek, bağlama duyarlı en doğru kararın verilmesini sağlıyor. Bu sayede hem operasyonel verimlilik artıyor hem de sigortalılar için tıbbi olarak en uygun yaklaşımın belirlenmesi güvence altına alınıyor. Rutin değerlendirmeleri otomatikleştirerek, değerli uzman insan kaynağının daha karmaşık vakalara odaklanmasına imkan tanıyoruz."

'İNSANI MERKEZE ALAN SAĞLIK SİGORTACILIĞINA TEKNOLOJİ DOKUNUŞU'

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, iş birliğine ilişkin şunları ifade etti:

"Opinion AI ile yaptığımız iş birliğiyle, sağlıkta insanı merkeze alan yaklaşımımızı bilimsel doğruluk ve teknolojiyle güçlendiren önemli bir adım attık. Provizyon süreçlerinde ihtiyaç duyulan tıbbi değerlendirmeyi, yapay zeka destekli ve literatüre dayalı bir sistemle güçlendirmek; karar kalitesini artırırken, sigortalılarımıza daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmamızı sağlıyor. Bu sistem, uzman ekiplerimizin karar süreçlerine bilimsel perspektif ekleyen akıllı bir klinik danışman niteliği taşıyor. Son kararın her zaman AXA Sigorta sağlık uzmanlarımızda olduğu bu model hem operasyonel verimliliğimizi artıracak hem de sağlık alanındaki empati güvencesi yaklaşımımızı daha güçlü şekilde hayata geçirmemize katkı sağlayacak. Böylece, mutlu müşteriyle büyüme yolculuğumuzu destekleyen yapay zeka iş değerini bu tüm süreçlerimize entegre ederek daha etkin, güvenilir ve sürdürülebilir bir hizmet deneyimi sunacağız."