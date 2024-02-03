Ax-3 Misyonu Dünyaya Dönüşü Ertelendi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun dünyaya geri dönüşünün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma (tahmini) 5 Şubat 2024 saat 17.00. Dünyaya dönüş (tahmini) 6 Şubat 2024 saat 17.50" ifadelerini kullandı.