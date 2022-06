AWS kullanımı Türkiye'de neden yaygınlaştı? - Haberler

Dünyanın en kapsamlı ve en yaygın kullanılan bulut platformu olan, dünya çapındaki veri merkezlerinden 200'ün üzerinde tam özellikli hizmet sunan Amazon Web Services (AWS), Türkiye'de neden bu kadar yaygınlaştı? En hızlı büyüyen startup'lar, en büyük kuruluşlar ve önde gelen devlet kurumlarının dahil olduğu milyonlarca müşteri; maliyetleri azaltmak, daha çevik olmak ve daha hızlı inovasyon için AWS kullanıyor. Nedenlerini ve LimonCloud ile konuştuk!

AWS kullanımı Türkiye'de neden yaygınlaştı?

LimonCloud'a ulaşmak için buraya tıklayın

LimonCloud, Amazon Web Services Advanced Tier Consulting Partner'ı olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde LimonCloud, 2020'de AWS Rising Star Partner olarak seçildi. Ayrıca 2021'de AWS Public Sector Partner of the Year oldu. Bunun yanı sıra, büyük ölçekteki kurumsal firmalar, küçük-orta ölçekli işletmeler ve yeni başlayan start-up'lar için birçok farklı proje sürdürülüyor.

Diğer bulut sağlayıcılarına kıyasla AWS'de çok daha fazla hizmet ve bu hizmetlerin içerisinde işlem, depolama ve veritabanları gibi altyapı teknolojilerinden makine öğrenimi, yapay zeka, data lake'ler, analiz ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojilere kadar daha fazla özellik bulunuyor. Bu, mevcut uygulamalarınızı buluta taşımanızı ve akla gelecek hemen her şeyi oluşturabilmenizi daha hızlı, kolay ve uygun maliyetli hale getirir.

AWS, küresel çaptaki etkin milyonlarca müşterisi ve on binlerce çözüm ortağıyla en geniş ve en dinamik topluluğa sahip. Startup'lar, kuruluşlar ve kamu kurumları dahil olmak üzere neredeyse her sektörden ve her boyuttaki müşteriler, akla gelebilecek tüm kullanım örneklerini AWS'de çalıştırmaktadır. AWS Çözüm Ortağı Ağı (APN), AWS hizmetlerinde uzmanlaşmış binlerce sistem entegratörü ve AWS'de çalışması için teknolojilerini uyarlayan on binlerce bağımsız yazılım satıcısından (ISV) oluşuyor.

