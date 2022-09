Avusturyalılar enerji krizinin yaşanacağı kışa odun sobalarıyla hazırlanıyor

Rusya- Ukrayna savaşının yakın tarihte biteceğine ihtimal vermeyen Avusturyalılar, enerji krizi nedeniyle sert geçmesi beklenen kış için bireysel hazırlıklarını yaparken, odun sobası alternatif ısı kaynaklarının ilk sırasında yer alıyor.

Doğal gaz tedarikinin yüzde 80'ini Rusya'dan karşılayan Avusturya, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve üretim oranı açısından dünya genelinde önde gelen ülkeler arasında yer alsa da bu, doğal gaz açığını kapatmaya yetecek düzeyde değil.

Moskova yönetiminin doğal gaz arzını durdurması, özellikle soğuk kış aylarında önemli oranda enerji sorunu yaşanacağı endişesine yol açtı.

Vatandaşlar enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle çareyi odun sobasında buldu

Avusturya'da da enerji fiyatlarındaki artış beraberinde hayat pahalılığını getirdi. Kovid-19 salgınının etkili olduğu süreçte yüzde 3'lerde seyreden enflasyon oranı yüzde 10'a tırmandı.

Hükümetin, pahalılıkla mücadele kapsamında nakit para yardımı, elektrik birim fiyatlarının belirli bir kilovatsaate kadar sabit tarifeye tabi olunması gibi yardım paketleri vatandaşın yüzünü güldürse de durdurulamayan enflasyon ve belirsizlik halk arasında karamsarlığa yol açıyor.

Avusturyalılar, yaklaşan kıştan önce enerji krizi, hayat pahalılığı ve Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avusturya'nın Salzburg kentinde yaşayan ve soyadını paylaşmak istemeyen Barbara, evlerinde akaryakıtla çalışan merkezi ısınma sistemi kullandıklarını ancak fiyatlardaki artış nedeniyle bu kış odun sobası kullanacaklarını söyledi.

Enerji krizinin yol açtığı hayat pahalılığının özellikle marketlerde hissedildiğini aktaran Barbara, "(Hayat pahalılığı) özellikle market fiyatlarında hissediliyor. Tahmini olarak fiyatlar yüzde 25 arttı. İnsanlar mutsuz, düşük maaşlar nedeniyle zor geçiniyorlar, bu görülebiliyor. Ayrıca insanlar korkuyorlar, bu işin sonu nereye varacak diye." şeklinde konuştu.

Helmut Nett de kış için kişisel hazırlığını yaptığını belirterek, "Odun sobası aldık, pencerelerimizi yeniledik. Tabii daha önceden izolasyonumuzu yaptırdık. Odun sobasıyla ısınacağız." diye konuştu.

Nett, geçmiş yıllarda odun sobası kurmak gibi bir düşüncesinin olmadığını, enerji alanında fiyatlar çok yükseleceği için bu yola başvurduklarını belirterek, bu süreçte odun fiyatlarının da arttığını ancak bu durumun bir şekilde üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle doğal gaz ve yenilenebilir enerjiyle ısınanlar için fiyatların çok ciddi anlamda yükseleceğini belirten Nett, savaş sonrasında hayat pahalılığının her geçen gün hissedilir olmaya başladığını dile getirdi.

"Market fiyatları haftalık artıyor"

Nett, "Gıda fiyatları arttı, market fiyatları haftalık artıyor. Yüzde 15-20 oranında her şey pahalandı. Doğal gazı konuşmaya bile gerek yok. Araba kullanmak pahalılaştı. Hiçbir şey geçmişteki gibi olmayacak." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Nett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin onlarla konuşmak istedi, ama Avrupalılar onu reddetti. Her yönden onu sıkıştırdılar ve bir noktaya gelince artık burası benim bölgem dedi ve savaş başladı. Savaşı kesinlikle reddediyorum, bu korkunç ama ne yazık ki savaş başladı ve Putin'in duracağını zannetmiyorum, devam edecek." görüşünü paylaştı.

Başkentin en eski meydanı Stephansplatz'da faytonculuk yapan Thomas da odun sobası kullandığını, elektrik ihtiyacını ise yenilenebilir enerjiyle karşıladığını söyledi.

"100 avro artık 70 avro değerinde"

Thomas, enflasyonun artışına dikkati çekerek, 100 avronun artık 70 avro değerinde olduğunu, yaklaşık 1 avro olan akaryakıtın 2 avronun üzerine çıktığını dile getirdi.

Enerji fiyatlarındaki artışın savaş nedeniyle olmadığını düşünen Thomas, şöyle devam etti:

"Bu tamamen saçmalık, her şeyi pahalılaştırmak için başvurulan bir bahane bu. Çünkü bizim rüzgar, su ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. Büyük şirketler bariz bir şekilde yüksek kar elde ediyor. Burada elektrik sorunu ya da krizden bahsetmek ne kadar doğru. Müdürler yüksek oranda primler alırken sıradan vatandaş ise her şeyi karşılamak zorunda. Şu an elektrik fiyatları iki kattan fazla arttı."

Üniversite öğrencisi Christoph da Avusturya'da kışın sert geçtiğini belirterek, bu kış evde de dışarıda olduğu gibi daha kalın kıyafetler giyeceğini ifade etti.

Hayat pahalılığının her alanda hissedildiğini kaydeden Christoph, "Ben öğrenciyim, her şey çok pahalılaştı. Alışveriş yaparken çok dikkat ediyorum, herhangi bir yerde indirim olunca çok mutlu oluyorum. Özellikle market fiyatlarındaki artış çok bariz. Geçen yıla kıyasla market alışverişinde çok rahat 20 avrodan fazla ödeme yapıyorum." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya destek

Hükümetin enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yaptığı yardımlardan memnun olduğunu belirten Christoph, Rusya- Ukrayna savaşının yakın bir tarihte sonuçlanmayacağı düşüncesinde olduğunu kaydederek, "Umarım Ukrayna, topraklarını yeniden geri alır ve Rusya, özellikle Putin elde etmek istediğini gerçekleştiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Anna ise ülkede olası bir doğal gaz darboğazı yaşanması durumunda soğuğa karşı sıcak tutacak kazak, battaniye gibi tekstil ürünleri kullanacağını söyledi.

Anna, fiyat artışlarının en çok market alışverişlerinde hissedildiğini kaydederek, "Ev ihtiyaçlarıyla alakalı her şey pahalılaştı. Sigortalar, araba kullanımı pahalandı. Akaryakıt fiyatları fahiş oranda yükseldi ve düşmüyor." şeklinde konuştu.

Savaşın biran evvel sona erdirilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Anna, savaşın yalnız bu iki ülkeyi değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Enerji tedarikinin yaklaşık yüzde 34'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Avusturya'da hükümet, 2030'da elektrik üretimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedeflerken, 2040'da ise fosil yakıtlara olan bağımlılığını tamamen sonlandırmayı planlıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) bu ülkeyi cezalandırmak amacıyla art arda aldığı yaptırım kararlarının ardından Moskova yönetimi Avrupa'ya doğal gaz tedarikini durdurdu.

Bu durum özellikle Rus doğal gazına bağımlı olan Almanya, Avusturya gibi ülkelerde ısınma sorunu, sanayide enerji kesintisi gibi ciddi kaygılara yol açarken, elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yüzde 200'leri aşan oranda yükselmesine neden oldu.

Avusturya'da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Avusturya İstatistik Kurumu da bugün eylül ayı enflasyon oranının yüzde 10,5'e yükselerek, ülkede 1952'den bu yana ilk defa enflasyonun iki haneli rakamlara ulaştığını ve son 70 yılın en yüksek seviyesine çıktığını bildirmişti.