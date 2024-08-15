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Avusturyalı Sporcu Alanya'da Rekor Kırdı

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Avusturyalı sporcu Franz Müllner, Alanya'da 1300 ton ağırlığındaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekerek rekor kırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

2023 yılında 81 tonluk treni 11 metre çeken ve spor hayatında 50'den fazla dünya rekoru olan Avusturyalı sporcu Franz Müllner, tatil için geldiği Alanya'da Record Institute Deutschland (RID) Enstitüsü için rekor denemesi yaptı.

Müllner, ilçede faaliyetini sürdüren ve Türkler Mahallesi'nde bulunan iskeleye bağlı 5 katlı, 80 metre uzunluğunda ve 1300 ton ağırlığındaki "Legend Big Kral" isimli tekneyi, vücuduna bağlanan halat sistemiyle hareket ettirmeyi denedi.

Tekneyi yaklaşık 11 metre 30 santim metre çekerek rekoru elde eden Müllner'e RID tarafından rekor kırdığını bildiren sertifika gönderildi.

Rekor denemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Müllner, rekoru kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Yüzde 80 bacaklar, yüzde 20 ise kollarımda ağrı hissettim. Bütün yük bacak kaslarıma biniyor. Onun harici rahat bir şekilde zorlanmadan tekneyi çektim." diye konuştu.

Rekor denemesini Almanya'da bulunan Record Institute Deutschland (RID) için gerçekleştirdiğini belirten Müllner, "Yaklaşık 25 yıldır gittiğim ülkeler de rekor denemeleri yapıyorum. Bu rekoru da Alanya'da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Müllner gibi bir sporcunun rekor denemesi için teknesini çekmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen tekne sahibi Hasan Çavuşoğlu ise hava koşullarının da bu rekor denemesi için büyük şans olduğunu dile getirdi.

Sporcuyu tebrik eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Havanın bugün rüzgarsız olması da büyük bir şanstı. Denizin üzerindeki ağırlık değil, suyun akıntısı önemlidir. O yüzden rüzgarında hiçbir katkısı olmadan tamamen kendi gücüyle yapması da ayrı bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. 1300 tonluk tekne tamamen çelikten yapıldı. Bu tekneyi de özel kılan konu geminin günübirlik turizm amaçlı eğlence ve korsan gemisi kategorisinde dünyada tek olması. O yüzden bizim gemimizi çekmesi de bize ayrı bir gurur verdi."

Kaynak: AA / Güncel

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