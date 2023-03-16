Avusturyalı Makine Üreticisi Çin'deki Yatırımlarını Artıracak

Çin'in Foshan kentindeki Avusturyalı bir makine üreticisi, kentteki iş ortamına övgüde bulunarak, şirketin Çin'deki yatırımlarını daha da artıracağını belirtti.

Andritz, Çin'deki şubesini, 2002 yılında Guangdong eyaletinin Foshan kentinde açtı.

Şirket, 20 yıldan uzun süredir kentte 5 fabrika inşa etti.

SES (İngilizce): THOMAS SCHMİTZ, Çin'deki Andritz Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Foshan atölyelerimizi açma sürecinde bize çok yardımcı oldu. O zamandan beri işler iyi gidiyor. Ben de kendi kendime 'Tamam, belki de bu kente bir şeyleri geri vermenin bir yolu vardır' dedim. Hazırlık aşamasında olan bir çeşit genişleme planımız vardı.

Çin'e ve Foshan'a inandığımız için yatırım yapıyoruz. Aslında, Foshan yönetiminden aldığımız Jiujiang'ı araştırma tavsiyesinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orası ideal bir arazi. Biz de 'Tamam, bu uygun' dedik. Jiujiang yerel yönetimi çok işbirlikçi. Çok hızlı şekilde 'Tamam, oraya yatırım yapacağız' diyebileceğimiz bir noktaya geldik. O andan itibaren her şey çok hızlı ilerledi.

Burada, Çin'in güneyindeki Foshan gibi kentler oldukça iş odaklı. Belediyeler, ilçeler, kasabalar dahil yönetimin her katmanındaki zihniyet, işlerin ilerlemesi için son derece destek veriyor. Bu da işi kolaylaştırıp burada olmayı keyifli kılıyor.

Foshan'da yaklaşık 1.300 kişilik büyük bir ekibiz. Alanında uzman yerel çalışanlara inancım büyük. Ekibimiz giderek daha iyi hale geliyor. Bu yüzden kendi insanımızı tanıtmak, eğitmek için çalışıyoruz. Yerel çalışanlarımızı desteklemek için çok şey yapıyoruz.

Foshan'da çalışmak güzel. Dediğim gibi burası çok dinamik, kültürel anlamda güçlü bir kent. Yemekleri ve yaşam tarzı güzel. Şu ana kadar Foshan'da geçirdiğim zamandan memnunum. Burada çok güzel anılarım var. Burada yaşamaktan ve çalışmaktan çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Burada yapabileceğiniz pek çok şey var. Ayrıca yapmak istediğiniz herhangi bir şeyi gerçekleştirmek için de birçok olanak olduğunu söyleyebilirim. Sadece onları keşfetmek için biraz zamana ihtiyacınız var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)