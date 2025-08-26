Avusturyalı Avukat, BRP Rotax'ın İHA Motoru İhracatını Mahkemeye Taşıyacak

Avusturyalı avukat Dr. Astrid Wagner, Avusturyalı motor üreticisi BRP Rotax şirketinin İsrail'in Gazze'de kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) motor ihraç etmesini mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

Musevi asıllı aktivist Dalia Sarig-Fellner, İsrailli aktivist Ronnie Barkan ve Avusturyalı avukat Wagner, BRP Rotax şirketinin İsrail'e İHA motoru ihraç etmesi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Barkan, BRP Rotax'ın ürettiği motorların, İsrail ordusunun envanterinde bulunan bazı İHA'larda kullanıldığını, hatta bunun geçmişinin 2014'e dayandığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda, insan hakları ihlali söz konusu olduğunda AB'nin hiçbir üyesinin Tel Aviv ile iş yapmasına izin verilmediğini belirttiğini aktaran Barkan, bu ülkelerin 1948 Soykırım Sözleşmesi uyarınca da İsrail ile ilişkileri gözden geçirmeleri gerektiğini kaydetti.

Barkan, " Avusturya, istediği kadar tarafsız olduğunu iddia edebilir. Tarafsız olsaydı, soykırımı durdurmaya çalışırdı. Aksi takdirde suç ortaklığı içerisindeler." dedi.

Avukat Wagner ise Gazze'deki çocukların, motoru "tarafsız Avusturya"dan gelen bir İHA ile öldürülmüş olmasının şoke edici olduğunu belirtti.

Wagner, Avusturya'nın 1977 tarihli Savaş Malzemeleri Yasası'na atıfta bulunarak, bu yasa uyarınca savaş malzemelerinin ihracının, silahlı çatışmanın sürdüğü bölgelere yapılamayacağını bildirdi.

Avukat Wagner, "Eğer Rotax motorları Gazze'de kullanılan dronlara monte edildiyse, şirketin bu motorların ihracı için izin alıp almadığının, eğer aldıysa bu yasa dışı izni kimin verdiğinin açıklığa kavuşturulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda bir avukat olarak harekete geçtiğini dile getiren Wagner, soruşturma talebiyle savcılığa başvuracaklarını ve ellerindeki belgeleri sunacaklarını duyurdu.

Sarig-Fellner da konuşmasında, "Avusturyalı şirketlerin, Filistinlilere yapılan soykırımdan nasıl kar elde ettiğini ve Avusturya hükümetinin, yasal yükümlülüğü olmasına rağmen nasıl harekete geçmediğini ifşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.