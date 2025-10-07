Avusturyalı Aktivistler, İsrail Saldırısı Sonrası Bakanlığa Yürüdü

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avusturyalı aktivistler, ülkelerine geri döner dönmez, Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in filoya katıldıkları için kendileri hakkında suçlayıcı bir dil kullanmasından dolayı Bakanlığa yürüdü.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avusturyalı aktivistler Julian Schütter, Marie Sophie Hehle ve Mısır asıllı Avusturya vatandaşı Ashraf Abdelrahman başkent Viyana'daki Wien Mitte tren garında 100'den fazla kişi tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Abdelrahman, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusu tarafından alıkonuldukları sırada teknede 6 kişi olduklarını ve elleri kelepçeli şekilde 14 saat boyunca yolculuk yaptıklarını söyledi.

İsrail ordusunun, tuvalete gitmelerine bile izin vermediğini anlatan Abdelrahman, gözaltına alındıktan sonra da kendilerine yönelik kötü muamelenin devam ettiğini aktardı.

Abdelrahman, Aşkelon Limanı'na götürüldüklerinde ise Gazze'ye atılan bombaların sesini duyabildiklerini belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri aşağıladığı anları anlatan Abdelrahman, "Ben-Gvir, siz teröristsiniz diye konuştu. Oradaki akvisitler ise Özgür Filistin diye bağırdı." dedi.

Saatlerce soğukta bekletildiler

Schütter ise yaptığı konuşmada, götürüldükleri İsrail hapishanesinde "Özgür Filistin" diye bağırdıkları için polislerin ellerini arkadan çok sıkı şekilde bağladıklarını ve bütün gece zemine oturttuklarını kaydetti.

İsrail polisinin, aktivistleri bir mahkum aracına bindirildiklerinde klimayı bilerek en soğuğa getirdiklerini aktaran Schütter, saatlerce hareket etmeden soğukta bekletildiklerini söyledi.

Schütter, "Bugün 7 Ekim, Hamas'ın İsrail'e saldırısının 2. yılı olduğunu biliyoruz. Ancak aynı gün Batı Şeria'da bir katliam yaşandığını da biliyoruz. Gazze'de her günün 7 Ekim olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

İsrail hapishanesinde birkaç kez tıbbi olarak acil durum yaşandığını ancak müdahalede bulunulmadığını dile getiren Schütter, "Astım atağı geçiren bir kişi vardı, ancak tedavi edilmedi." dedi.

Schütter, aktivistler olarak orada yaşadıklarının, Filistinlilerin hapishanelerde katlanmak zorunda olduklarının muhtemelen "onda biri" olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, İsrail ordusunca alıkonulmaları sonrası aktivistlerin "güvende" olduğunu söyleyen, onları suçlayıcı bir dil kullanan ve sık sık "İsrail'in yanındayız" mesajı veren Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger'in protesto edilmesi için Bakanlığa doğru yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş sırasında "Soykırım soykırımdır Avusturya, neden sesin çıkmıyor?" sloganları atıldı.

Dışişleri Bakanlığı binasının önünde ise aktivistler, Avusturya hükümetini, İsrail ile ilişkilerini kesmeye çağırdı.

??Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.