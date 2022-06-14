Avusturya'ya tır konteyneri altında giriş yapan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avusturya'ya tır konteyneri altında giriş yapan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
 - Güncelleme:
Avusturya'ya tır konteyneri altında giriş yapan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Avusturya'ya tır konteyneri altında giren 19 yaşındaki Faslı düzensiz göçmen, otoyolda seyir halindeki aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Avusturya'ya tır konteyneri altında giren 19 yaşındaki Faslı düzensiz göçmen, otoyolda seyir halindeki aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Aşağı Avusturya polisinden yapılan açıklamada, başkent Viyana yakınlarında hareket halindeki tırın altında kalan düzensiz göçmenin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Açıklamada, 3'ü Faslı biri Tunuslu 4 düzensiz göçmenin bir tırın altında ülkeye giriş yaptığı, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Schwechat kasabası yakınlarında göçmenlerden birinin aracın altında kalarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, diğer 3 düzensiz göçmenin iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki bir gencin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinin insan ticaretinin acımasız yönünü bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Avusturya Viyana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title