Avusturya ve Hollanda Başbakanları 'düzensiz göçle mücadeleyi' görüştü

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, düzensiz göçün Avrupa Birliği (AB) üzerinde ciddi bir baskı unsuru olduğunu belirterek, Birlik içinde serbest dolaşım imkanı sunan Şengen sisteminin işlemediğini söyledi.

Avusturya Başbakanı Nehammer ve Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte, başkent Viyana'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında düzensiz göçe karşı yürütülecek mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Nehammer, her iki ülkenin de şu an için Şengen bölgesinin genişletilmesine karşı olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göç hususunda ciddi anlamda sorun yaşadığını ileri sürdü.

Her iki ülkenin girişimleriyle şubatta düzensiz göçe ilişkin özel bir liderler toplantısı yapılacağı bilgisini paylaşan Nehammer, "Şengen sisteminde büyük sorunlar bulunuyor. Çünkü Şengen sistemi şu an işlemiyor. Genel olarak baktığımda Almanya 2015'den itibaren Avusturya sınırlarında kontrollerde bulunuyor, aynı şekilde Çekya sınırlarında da. Çekya tarihinde ilk defa Slovakya sınırını kontrol ediyor. Avusturya, AB'nin sınır ülkesi olmamasına rağmen Çekya, Slovakya ve Macaristan sınırlarını polis ve askerlerle kontrol ediyor. Bu Şengen sisteminde şu an sorunumuz olduğunu gösteriyor." dedi.

Nehammer, dış sınırların daha iyi korunması için parasal yardımın önemine değinerek, AB Komisyonunun tel örgülere parasal yardımda bulunmama gibi bir yaklaşımının olduğunu ancak bu hususun konuşularak değiştirilmesi gerektiğini savundu.

İltica başvurusuna ilişkin sürecin hızlandırılması, iltica başvurusunda bulunmuş ancak kabul edilmemiş kişilerin daha hızlı sınır dışı edilmesi, AB dış sınırlarının daha güçlü bir şekilde korunmasının sağlanması gibi hususlara yoğunlaşacağını belirten Nehammer, bu hususun yalnız Avusturya ve Hollanda'nın güvenliği ile ilişkili olmadığını AB'nin güvenliğinin söz konusu olduğunu aktardı.

9-10 Şubat'ta Liderler Zirvesi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de düzensiz göç konusunun yeniden Avrupa'nın gündeminin ön sıralarında yer aldığını kaydederek, 9-10 Şubat'ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde düzensiz göçe ilişkin sorunların ele alınacağını, sorunun çok yönlü olduğunu, ancak ortak bir yaklaşımın sağlanabileceğine dair inancını paylaştı.

Rutte, Dublin yönetmeliğinin tam anlamıyla işlemediğini bu nedenle Şengen sisteminin de işlevsiz kaldığını kaydederek, düzensiz göçmenlerin çok sayıda AB üyesi ülkeyi geçerek, Hollanda, Belçika gibi iç ülkelerde ilk kayıt işlemini yaptırdıklarını, bu nedenle de söz konusu göçmenlerin Birliğe ilk giriş yaptıkları ülkelere gönderilemediğini söyledi.

AB dışından da müttefikler oluşturularak soruna çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Rutte, bir başka önemli konunun da enflasyon olduğunu, AB'nin küresel düzeyde etkili olabilmesi için enflasyonun düşürülmesinin belirleyici rol oynadığını sözlerine ekledi.