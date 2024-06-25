Avusturya ve Fransa Son 16 Turuna Yükseldi

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D grubundaki maçlar tamamlandı. Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederken Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nu Avusturya birinci, Fransa ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D grubundaki son maçlar tamamlandı. Avusturya, grubun favorilerinden Hollanda'yı Donyell Mallen (kendi kalesine), Roman Schmid, Marcel Sabitzer'in attığı gellerle 3-2 mağlup etti ve grubu 6 puanla lider olarak bitirdi. Hollanda'nın golleri Cody Gakpo ve Memphis Depay'dan geldi.

Grubun diğer maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçın 56. dakikasında Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 79. dakikasında Robert Lewandowski, penaltıdan bulduğu golle dakikada skoru eşitledi.

Buna göre; D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ve 5 puanla grup ikincisi olan Fransa, adlarını son 16 turuna yazdırdı.