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Avusturya ve Fas, düzensiz göçle mücadele hususunda iş birliği yapacak

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Avusturya ve Fas, düzensiz göçle mücadele hususunda iş birliği yapacak

Avusturya ve Fas, düzensiz göçle mücadelenin güçlendirilmesi hususunda ortak bir deklarasyona imza attı.

Avusturya ve Fas, düzensiz göçle mücadelenin güçlendirilmesi hususunda ortak bir deklarasyona imza attı.

Fas'ta temaslarda bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin 240 yıllık geçmişi olduğunu, bu ülkenin Afrika ve Avrupa arasında köprü oluşturduğunu ifade etti.

Nehammer, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirme hususunda ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, özellikle iltica başvuruları olumsuz sonuçlanmış Fas vatandaşlarının ülkelerine daha hızla geri gönderilmesi konusuna odaklanıldığını kaydetti.

Başbakan'a Fas ziyaretinde eşlik eden İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in ofisinden yapılan açıklamada, insan kaçakçılarına yönelik iş birliğinin artırılacağı, Fas vatandaşlarının iade sürecinin hızlandırılmasına ilişkin bir ortak çalışma grubu oluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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