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Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği yapacak

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bir bildiri imzaladı.

Başkent Viyana'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğal gaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.

Habeck, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler ile de görüştü.

"Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız"

Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor." dedi.

"Doğal gaz tedarikinde birbirimize yardımcı oluyoruz." şeklinde konuşan Habeck, Kuzey Akım 1 doğal gaz hattında yaşanan teknik sorunun giderilmesini beklediklerini ifade etti.

"Doğal gaz tedariki için Avrupa dayanışma içinde olmalı"

İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğal gaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa'nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğal gaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğal gaz depolama tesislerinin kullanımı, doğal gaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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