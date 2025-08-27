Avusturya, UAEA Başkanı Grossi'ye Özel Polis Koruması Tahsis Etti

Avusturya hükümeti, 'nereden geldiği bilinmeyen tehdit' nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye özel polis koruması sağladı. UAEA Sözcüsü, tehditin kaynağını teyit edemediklerini açıkladı.

Avusturya hükümetinin, "nereden geldiği bilinmeyen tehdit" nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye özel polis koruması tahsis ettiği bildirildi.

UAEA Sözcüsü Fredrik Dahl, AA muhabirinin, genel merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UAEA'nın Başkanı Grossi'ye özel polislerden oluşan bir koruma ekibinin atandığına dair basında çıkan haberlere ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Dahl, Avusturya'nın Grossi'ye özel polis koruması sağladığını, ancak "tehdidin nereden geldiğini teyit edemediklerini" ifade etti.

Wall Street Journal gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Grossi'nin "İran'ın tehdidi" sonrası haftalardır 24 saatlik koruma altında tutulduğu belirtilmişti.

Haberde, Grossi'ye yönelik bir tehdit bilgisi aldığı için Avusturya İstihbarat Teşkilatının, UAEA Başkanını koruması için ülkenin en seçkin birimini görevlendirdiği kaydedilmişti.

