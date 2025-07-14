Avusturya, Suç İşleyen Suriyelileri Sınır Dışı Edecek

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, suç işleyen Suriyelileri ülkelerine sınır dışı etmeye devam edeceklerini, ancak "toplu sınır dışı etme" uygulamasına başvurmayacaklarını belirtti.

Karner, Avusturya'ya resmi ziyarette bulunan Belçika Federal Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suç işleyen Suriyelilerin ülkelerine sınır dışı edileceğini ifade eden Karner, Avusturya'nın bu uygulamada kararlı olduğunu kaydetti.

Karner, "toplu sınır dışı etme" uygulamasına ise başvurmayacaklarını dile getirdi.

Bossuyt ise konunun Belçika'da da tartışıldığını belirterek, toplumda suçlulara yer olmadığını vurguladı.

Bakan Bossuyt, vatandaşlarının güvenliği için sorumluluk almaları gerektiğini söyleyerek, konunun Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Avusturya, Temmuz başında, 2018'de terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan bir Suriyeliyi sınır dışı etmişti. Bu karar Avusturya'yı, Suriye'den gelen bir suçluyla ilgili bu adımı atan ilk AB ülkesi konumuna getirmişti.