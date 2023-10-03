Avusturya, Slovakya sınırında düzensiz göçe karşı yeniden kontrollere başlıyor

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Slovakya sınırında düzensiz göçe karşı yarından itibaren yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Slovakya sınırında düzensiz göçe karşı yarından itibaren yeniden kontrollerin başlayacağını duyurdu.

Çekya ve Polonya'nın Slovakya sınırında kontrollere başlayacağını açıklamasının ardından Avusturya yönetimi de benzer bir karar aldı.

İçişleri Bakanı Karner, basına yaptığı açıklamada, Slovakya'da sınır kontrollerinin başlatılmasına ilişkin Çekya ve Polonya'nın aldığı karara katıldıklarını söyledi.

Karner, yarın başlayacak kontrollerin ilk etapta 10 gün süreceğini kaydetti.

Sürenin duruma göre uzatılabileceğini aktaran Karner, hedefin düzensiz göçün engellemesi ve insan kaçakçılığının durdurulması olduğunu vurguladı.

Avusturya'nın Slovakya sınırındaki kontrol noktasında dün bir kamyonun kasasında 37 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana 220 insan kaçakçısının yakalandığını, bu nedenle ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin sayısının ciddi oranda düştüğünü açıklamıştı.