Avusturya plakalı cip dereye devrildi, 4 kişi yaralandı

Kocaeli Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, Avusturya plakalı bir cip dereye devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Avusturya plakalı cipin dereye devrildiği kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. Tümsekten geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan T.G. idaresindeki BZ 140 EI Avusturya plakalı cip, Kiraz Deresi'ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücü T.G. ile araçta bulunan F.G., H.Ş. ve A.G. yaralandı. Yaralılar, araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)