Avusturya'nın Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

Avusturya'nın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'in ev sahipliğinde, büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Avusturya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Duran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avusturya ilişkilerinin köklü geçmişe dayandığını belirterek, Avusturya'daki Türk toplumunun oluşumunun önünü açan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü olduğunu söyledi.

İki ülkenin tarihsel süreçte sağlam bağlar kurduğunu kaydeden Duran, "Avusturya'daki Türk toplumu aramızdaki en güçlü bağlardan biri. İki ülke, tarihsel süreçte ilişkilerinde sağlam bağlar geliştirmeyi başardı." diye konuştu.

Duran, Avusturya'daki Türk toplumunun Avusturya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, ikili işbirliğinin yıllar içerisinde güçlendiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki bir diğer köprünün de her yıl Türkiye'yi ziyaret eden Avusturyalı turistler olduğunu belirten Duran, "2023'te yaklaşık 500 bin Avusturyalıyı ağırladık ve ilerleyen dönemde çok daha fazlasını ağırlamayı umuyoruz." dedi.

Duran, iki ülkeyi birbirine bağlayan diğer alanların da ticaret ve yatırım olduğunu vurgulayarak, 2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,8 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin Avusturyalı girişimler için güvenli ve uygulanabilir yatırım ortamı sağlamaya devam edeceğini aktaran Duran, iki ülke arasındaki güçlü bağlara rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda iletişimin ve işbirliğinin yeni ivmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Juen de Avusturya-Türkiye ikili ilişkileri açısından 2024'ün önemli bir yıl olduğuna, iki ülke ilişkilerinin uzun yıllara dayandığına işaret etti.

Türkiye ve Avusturya arasında 1964'te imzalanan "İş Gücü Anlaşması"na değinen Juen, Avusturya'ya giden Türk vatandaşlarının ülkesine sadece ekonomik katkısı olmadığını, Avusturya'da Türk kökenli 280 binden fazla kişinin iki ülke arasında önemli ve sağlam köprü oluşturduğunu söyledi.