Avusturya'nın Milli Günü Resepsiyonu Türkiye'de Düzenlendi

Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğince ülkenin milli günü vesilesiyle resepsiyon verildi.

Büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyon protokol hitaplarıyla devam etti.

Bozay burada yaptığı konuşmada, istikrarı ve barışı destekleyen ortaklar arasındaki yakın diyaloğun ve işbirliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Bu bağlamda Türkiye ve Avusturya'nın, köklü tarihi bağlara, yakın ve çok katmanlı ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Bozay, iki ülkenin son yıllarda ortak çıkar alanlarında daha yakın ve çok taraflı diyalog kurmayı başardığını kaydetti.

Bozay, Avusturya'da yaşayan Türk toplumunun Türkiye- Avusturya ilişkilerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Türk toplumu bugün Avusturya'nın tüm yaşam alanlarına önemli katkılar sağlamakta ve ikili ilişkilerimizi büyük ölçüde zenginleştirmektedir." dedi.

Avusturya ile ticari ilişkilerin önemine değinen Bozay, ikili ticaret hacminin 2024'te yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını, Ağustos 2025 itibarıyla da 2,7 milyar doları aştığını aktardı.

Bozay, Türkiye ve Avusturya'nın Balkanlar, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da ortak yatırım fırsatları da aradığına işaret ederek, ikili ilişkilerde bağlantının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine değinen Bozay, "Karşılıklı olarak stratejik ve faydalı olacak yeni bir ivmeye kesinlikle ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Avusturyalı şirketlerin Türkiye'ye ilgisi

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Juen de Avusturya ve Türkiye arasındaki tarihi bağlara değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 90 yıl önce Türkiye'ye davet edilen Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister'ın başkentte önemli eserlere imza attığına değindi.

1945'te ülkesinin devlet olarak yeniden doğduğuna işaret eden Juen, Avusturya'nın tam bağımsızlık mücadelesini, uluslararası kuruluşlara üyeliğinin tarihsel sürecini ve 26 Ekim'in milli gün oluşunu anlattı.

Büyükelçi Juen, Türkiye ve Avusturya'nın açık diyalog ve işbirliği yoluyla birçok bölgesel ve küresel tehdidi başarıyla yönetebileceğine dikkati çekti.

Avusturya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 2,5 milyar avroya ulaştığına işaret eden Juen, "Her yıl 1300 Avusturyalı şirketin İstanbul ve Ankara'daki ticaret komisyonu ofislerimizle iletişime geçerek Türkiye'de faaliyet göstermeye ilgi duyduklarını bildirdiklerini duyduğumda, çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." dedi.

Hitapların ardından davetlilere yöresel yemek ikramı yapıldı.