Avusturya'nın Macaristan sınırında yakalanan 46 düzensiz göçmen

Avusturya'nın Macaristan sınırında bir kamyon kasasında yasa dışı yollarla ülkeye giren 46 düzensiz göçmen, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Göçmenlerden 3'ü hastaneye sevk edildi. Yakalananların 19'u iltica başvurusunda bulunurken, 27'si sınır dışı edildi.

Avusturya'nın Macaristan sınırında bir kamyon kasasında yasa dışı yollarla ülkeye giren 46 düzensiz göçmen, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Burgenland eyalet polisinden yapılan açıklamada, ülkenin Macaristan sınırındaki Nickelsdorf Sınır Kapısı yakınlarında, park etmiş haldeki bir kamyona yönelik yapılan kontrollerde, aracın kasasında düzensiz göçmenlerin tespit edildiği bildirildi.

Aracın sürücüsünün, park alanında kamyonu terk ettiği, emniyet güçlerinin araçtaki 46 düzensiz göçmeni yakaladığı, bu kişilerden çeşitli rahatsızlıkları bulunan 3'ünün, çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Hastanedeki düzensiz göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, yakalananların 19'unun iltica başvurusunda bulunduğu, 27'sinin de sınır dışı edildiği kaydedildi.

Polis, kamyonun sürücüsünün henüz bulunamadığını, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Avusturya, Macaristan ve Sırbistan, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 7 Temmuz'da, sınır güvenliği ve emniyet güçleri arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik bir mutabakat imzalamıştı.