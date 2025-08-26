Avusturya, İsrail'in Hastanelere Saldırısını Kınadı

Avusturya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda sivillerin öldürülmesinden dolayı "dehşete düştüklerini" ve hastanelere yapılan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırılarında, gazeteciler ve sağlık çalışanları da dahil sivillerin öldürülmesi dolayısıyla dehşete düştük. Hastanelere yönelik saldırılar uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, acil ve kalıcı bir ateşkesin gerekli olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.