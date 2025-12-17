Avusturya İslam Cemaati, kuruma yönelik tehdit mesajlarının arttığını bildirdi

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), geçen haftalarda kurumu hedef alan nefret mesajları ve tehdit mektuplarının arttığını belirtti.

IGGÖ'den yapılan açıklamada, kuruma yönelik tüm nefret içerikli söylem ve eylemlerin şiddetle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda, kuruma yönelik nefret mesajları, tehdit mektupları ve maddi hasarların arttığını kaydettik." ifadesine yer verildi.

Tehdit ve nefret mesajlarının, insanların güvenliğine ve dini kurumlara "kabul edilemez bir saldırı" olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı toplumlarda yerinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, IGGÖ'nün konuyla ilgili güvenlik makamlarıyla temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avusturya İslam Cemaati'nin, diyalog, uyum ve saygı içinde bir arada yaşamayı savunmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, ortak hedefin, inançları veya siyasi görüşleri ne olursa olsun insanların özgür ve güvende yaşayacağı bir Avusturya olduğu kaydedildi.