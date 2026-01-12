Haberler

Avusturya, göstericilere şiddet gerekçesiyle İran Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Güncelleme:
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İran'daki göstericilere uygulanan baskıyı kınadı ve İran'ın Viyana Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını duyurdu. Gösterilerin sebepleri arasında ekonomik sorunlar ve yerel para biriminin değersizleşmesi bulunuyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İran'da göstericilere şiddet uygulandığı gerekçesiyle Avusturya'nın tutumunu aktarmak için İran'ın Viyana Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Bakan Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'daki gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

İran'daki gelişmelerin kendisini derinden sarstığını dile getiren Meinl-Reisinger, "Göstericilere uygulanan acımasız baskıyı kınıyorum. Bu nedenle, Avusturya'nın tutumunu belirtmek üzere İran'ın Büyükelçisini çağırdım." ifadesini kullandı.

Meinl-Reisinger, şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirterek, protestolar nedeniyle tutuklanan herkesin derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
