Avusturya İçişleri Bakanı: AB'nin dış sınırları daha iyi korunmalı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini söyledi. Slovenya'da gerçekleştirilen toplantıda içişleri bakanları, AB'nin Schengen bölgesinin tam olarak işleyebilmesi için dış sınırlarda kontrolün artırılması çağrısında bulundu.

BRDO PRI KRANJU, 13 Aralık (Xinhua) -- Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "işleyen bir Schengen bölgesi isteniyorsa" Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini söyledi.

Karner Salı günü Slovenya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'dan gelen yetkili ve temsilcilerin katılımıyla Slovenya'da gerçekleştirilen toplantının ardından söz konusu açıklamayı yaptı.

Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar da göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin ortak bir öncelik olması gerektiğini vurguladı. "Avrupa Birliği'ne kimin girebileceğini suç gruplarının belirlemesine izin vermeyeceğiz ve vermemeliyiz."

Toplantıda içişleri bakanları, AB'nin Schengen bölgesinin tam olarak işleyebilmesi için AB'nin dış sınırlarında kontrolün artırılması çağrısında bulundu.