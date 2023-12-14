Avusturya Hükümeti Gazze Ateşkesine Hayır Oyu Kullanınca Halk Tepki Gösterdi

Avusturya'da halk, BM Genel Kurulu'nda Gazze'de acil insani ateşkes talebini içeren karar tasarısına hayır oyu kullanan hükümete tepki gösterdi. Halk, hükümetin tutumunu kabul edilemez ve tarafsızlık ilkesiyle uyuşmaz olarak değerlendirdi.

Avusturya'da halk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil insani ateşkes talebini içeren karar tasarısına hayır oyu kullanan hükümete tepki gösterdi.

Mısır tarafından ortaya konulan ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 13 Aralık'ta 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. BM Genel Kurulunda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebini içeren karar tasarısına hayır oyu kullanan Avusturya'nın ABD, İsrail ve Çekya ile bu tasarıya da ret oyu vermesi dikkati çekti.

BM'nin her iki karar tasarısına karşı çıkan Avusturya, tasarı metninde Hamas'ın "terör örgütü" olarak belirtilmemesini ve İsrail'in kendini savunma hakkına değinilmemesini gerekçe göstererek hayır oyu verdiklerini açıkladı.

Bu yaklaşım, ülke anayasasının en önemli maddelerinden tarafsızlık ilkesiyle uyuşmadığını belirten Avusturyalıların tepkisine yol açtı.

AA muhabiri, 7 Ekim'den sonra İsrail'i koşulsuz destekleyen iktidarın tutumunu ve BM'deki kararını Avusturyalılara sordu.

Soyadını belirtmek istemeyen Avusturyalı Josef, iktidarın ateşkese karşı oy kullanmasının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu çok çok korkunç, İsrail'in orantısız gücünün açıkça görüldüğü bir savaşta nasıl ateşkese karşı olunur. Bu kabul edilemez. Hükümetin düşüncesi, benim düşüncem değil." şeklinde konuştu.

Noah Müller de acil ateşkesin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, her gün sayısız çocuğun öldüğünü, savaşın korkunç bir şey olduğunu söyledi.

Müller, iktidarın ateşkes karşıtı yaklaşımına da tepki göstererek, "Hayır, bu şekilde olmaz, oraya gidip yatağı, ilacı olmayan hastanelere yatmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avusturya vatandaşı Şafik Hakim de hükümetin kararını yanlış bulduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence Avusturya'nın, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Avusturya tarafsız bir ülke, bu çok önemli. Tarafsızlık savaşa karşı pozisyon almak anlamına da geliyor, hangi taraf olursa olsun fark etmez. Bu gerçekten çok üzücü, Avusturya geçmişiyle, tam tersi yönde oy kullanması gerekirdi. Gazze'deki bu savaşta özellikle çocukların içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Avusturya'nın karşı oy kullanmasını çok üzücü buluyorum."

Hükümetin Avusturya vatandaşlarını temsil etmediğini belirten Hakim, "Vatandaşların savaşı destekleyebileceklerini düşünmüyorum. Bence bu ülkedeki çok sayıda kişi ateşkesten yana oy kullanırdı. Bunu çok üzücü buluyorum, Avusturya'da hükümetin beni temsil etmediği inancındayım." dedi.