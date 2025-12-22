Haberler

Avusturya'da koalisyon hükümetindeki partinin Müslüman karşıtı paylaşımı tepki gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya Halk Partisi'nin sosyal medya paylaşımı, Müslümanlara yönelik olumsuz bir tutum sergileyerek çeşitli siyasetçilerden özür ve eleştiri aldı. Sosyal Demokrat ve Yeşil partiler, yapılan paylaşımı kınadı.

Avusturya'da koalisyon hükümetinde yer alan Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Müslüman karşıtı paylaşımı tepkiye neden oldu.

ÖVP'nin, sosyal medya platformu hesabından yapılan Müslüman karşıtı paylaşıma ilişkin birçok siyasetçi açıklama yaptı.

Sosyal Demokrat Partiden (SPÖ) Maliye Bakanı Markus Marterbauer, yaptığı açıklamada, Avusturya'daki Boşnak vatandaşların, onlarca yıldır hastane, ticaret ve endüstri alanında çalışan insanlarla empati kurduğunu belirterek, ÖVP'nin bu açıklamasından dolayı özür diledi.

Marterbauer, "Özür dilerim! Biz böyle değiliz." ifadesini kullandı.

Yeni Avusturya Partisi NEOS'tan Yannich Shetty, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tutumu "temelden yanlış ve siyasi açıdan beceriksiz" diye nitelendirerek, tüm Müslümanları "şüpheli" konumuna getirmenin toplumu bölmek anlamı taşıdığını belirtti.

Yeşiller Partisi lideri Leonore Gewessler ise paylaşımın başbakanın partisine yakışmadığını vurguladı.

Gewessler, "On yıllardır Avusturya'da yaşayan, çalışan ve toplumumuzun bir parçası olan insanların böyle bir şey okumak zorunda kalması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

ÖVP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanların üçte ikisinin Müslümanlarla birlikte yaşamayı zor bulduğunu biliyor muydun?" ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
title