Avusturya düzensiz göç nedeniyle Slovakya sınırında uyguladığı kontrolleri sonlandıracak

Avusturya'nın, düzensiz göçle mücadele kapsamında Eylül 2022'den itibaren Slovakya sınırında sürdürdüğü sınır kontrollerine pazartesi günü son vereceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi günü komşu Slovakya sınırında sürdürülen sınır kontrollerinin sonlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Çekya'nın da Slovakya sınırında kontrolleri bitirdiği hatırlatılarak, bundan sonra olası bir kontrol durumunda komşu ülke ile işbirliği içinde hareket edileceği belirtildi.

Eylül 2022'den bu yana Slovakya sınırında 24 insan kaçakçısının yakalandığı anlatılan açıklamada, her ne kadar burada fiziki kontroller sonlandırılsa da sınırdaki belirli kasabalarda insansız hava aracı gibi unsurlarla hareketliliğin takip edileceği kaydedildi.

Düzensiz göçün ülke ve Avrupa Birliği (AB) için güvenlik sorunu olduğu görüşünde olan Avusturya, geçen yıl 110 bine yakın düzensiz göçmenin iltica başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

İltica başvurularındaki artış nedeniyle Şengen sisteminin yeterince işlemediğini savunan Avusturya, düzensiz göçmenlerin özellikle Bulgaristan ve Romanya üzerinden geldiği gerekçesiyle bu iki ülkenin Şengen Bölgesi'ne girişini veto etmişti.