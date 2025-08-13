Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan Veri Sızıntısı Açıklaması

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde veri sızıntısı yaşanmış olabileceğini bildirerek, olayın "çok ciddiye alındığını" belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın internet sitesinde veri sızıntısı yaşanmış olabileceği duyuruldu.

İlk bulguların seyahat kaydı ve kamuya açık internet sitesindeki verilerin etkilendiğini gösterdiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için derhal soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın, yetkisiz erişimi önlemek için önlemler aldığı, bu nedenle tedbir amaçlı bazı çevrim içi hizmetlerin geçici olarak kullanılamayacağı belirtilen açıklamada, "Olayı çok ciddiye alıyoruz." ifadesine yer verildi.