Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan Veri Sızıntısı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde bir veri sızıntısı yaşanabileceğini ve olayın ciddiyetle ele alındığını duyurdu. İlk bulgular, seyahat kaydı ve kamuya açık verilerin etkilendiğini gösteriyor. Soruşturma başlatıldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde veri sızıntısı yaşanmış olabileceğini bildirerek, olayın "çok ciddiye alındığını" belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın internet sitesinde veri sızıntısı yaşanmış olabileceği duyuruldu.

İlk bulguların seyahat kaydı ve kamuya açık internet sitesindeki verilerin etkilendiğini gösterdiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için derhal soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın, yetkisiz erişimi önlemek için önlemler aldığı, bu nedenle tedbir amaçlı bazı çevrim içi hizmetlerin geçici olarak kullanılamayacağı belirtilen açıklamada, "Olayı çok ciddiye alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.