Avusturya Dışişleri Bakanı, Ukrayna ile Destek ve İşbirliği Konularını Görüştü

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde mevkidaşıyla bir araya gelerek Kiev'e verilen desteğin sürdürülmesi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine görüşmelerde bulundu. Bakan, Avusturya'nın Ukrayna'nın yanında olacağını vurguladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bir araya geldiği mevkidaşı Andrii Sybiha ile Kiev'e verilen desteğin sürdürülmesi konusunu değerlendirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Meinl-Reisinger, Avusturyalı şirket temsilcileriyle Ukrayna'nın Odessa bölgesini ziyaret etti.

Burada Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ve Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper ile bir araya gelen Meinl-Reisinger, muhataplarıyla Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve ekonomik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü.

Meinl-Reisinger, görüşmede, Avusturya'nın, Ukrayna'nın yanında durmaya ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması kapsamında ülkesinin önemli bir rol oynayacağını belirten Meinl-Reisinger, Avusturyalı şirketlerin enerji altyapısının kurulması gibi Ukrayna'da acil ihtiyaç duyulan bilgi ve deneyime sahip olduğunu ifade etti.

Meinl-Reisinger, ziyareti kapsamında Avusturya ve Ukrayna iş dünyasından temsilcilerle de görüş alışverişinde bulundu.

