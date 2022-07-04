Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Türkiye-Avusturya içişleri ve dışişleri bakanları ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı karşısında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, " Türkiye'nin burada çok istikrarlı ve çok önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bunu takdir ediyoruz ve gerçekten bu aracılık zahmetleri için de çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Schallenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İkili görüşmelerin takdir edilecek düzeyde olduğunu belirten Schallenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek "Bu konularda hepimiz sınama ve zorluklarla karşı karşıyayız. Bu konuda bilgi alışverişinin yapılması son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Schallenberg, Türkiye ve Avusturya ilişkilerinin çok yönlü olduğuna da işaret ederek, Türkiye'de 250 Avusturya şirketi bulunduğunu ve daha fazla Avusturyalı şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapma isteği olduğunu kaydetti.

Hem iç hem de dış politikayı değerlendirmek için iki ülke içişleri ve dışişleri bakanlarının yer aldığı bir formatta buluşmanın önemli olduğuna da vurgu yapan Schallenberg, "Özellikle göç konusuna baktığımızda Türkiye büyük bir sorumluluk ve yük üstlenmiş bulunmakta. Şu konuda hemfikiriz, 2015 ve 2016'da yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi noktasında Türkiye'nin girişimlerine de değinen Schallenberg, "Türkiye'nin burada çok istikrarlı ve çok önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bunu takdir ediyoruz ve gerçekten bu aracılık zahmetleri için de çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu çözümler bir masada gerçekleşecek. Türkiye'nin çok büyük rol oynadığı diğer bir konu tahılın serbest dolaşımı. Dün Mısır'daydık ve bu konuyu konuştuk. Gerçekten şu anda uluslararası insani bir felaketin engellenmesi için hepimiz çaba gösteriyoruz." dedi.

Schallenberg, Sakarya açıklarında bekleyen Rus bayraklı Zhibek Zholy gemisine ilişkin de açıklamada bulunarak "Mesela Rus bayrağı ile seyreden bir gemi Türkiye tarafından durduruldu. Bu da bize ne kadar utanmaz, aymaz bir şekilde o Rus gemisinin ve Rusların hareket ettiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Schallenberg, AB'nin Türkiye'den beklentileri olduğunu da belirterek, "Dolayısıyla diyalogda kalmak zorundayız. Her zaman eşit seviyede bir diyaloğun sürdürülmesinden yanayım." diye konuştu.

Schallenberg, toplantının soru cevap kısmında Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin Viyana'da yapılmasına ilişkin, "Bu tip görüşmelerin olması son derece olumlu ve Viyana'da size destek verme konusunda da çok mutluyuz." dedi.

Kafkasya'da önemli bir ekonomik potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Schallenberg, görüşmelerin Türkiye veya Ermenistan'da yapılmasına ilişkin, "Komşular sınırda da buluşabilir. Her zaman şuna güvenebilirsiniz, bu bağlamda bizim üzerimize düşen her türlü iyi hizmeti vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.