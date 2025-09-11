Avusturya Dışişleri Bakanı, Rusya'ya Baskının Sürebileceğini Açıkladı

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'da kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış sağlanana kadar Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Meinl-Reisinger, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Meinl-Reisinger, görüşmede, ekonomik işbirliği, düzensiz göçle mücadele ve Ukrayna meselesini ele aldıklarını söyledi.

Meinl-Reisinger, komşular olarak ekonomik işbirliği, düzensiz göçle mücadele gibi konularda sürekli ve açık bir diyalog sürdürdüklerini ve bunu daha da güçlendirmek istediklerini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) her üyeye büyük avantajlar sağladığını ifade eden Meinl-Reisinger, "Şimdi başarılarımızı ve ortak değerlerimizi savunmalı ve Avrupa'nın güvenliğini ve refahını birlikte ilerletmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz." dedi.

Meinl-Reisinger, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin ve kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış sağlanana kadar Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Szijjarto da Macaristan ve Avusturya'nın düzensiz göçle mücadelede "mükemmel" bir işbirliği içinde olduğunu belirterek Macaristan'ın güney sınırını ve bununla birlikte Avusturya ve Batı Avrupa'yı koruduğunu söyledi.

Son dönemde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de güçlendiğine işaret eden Szijjarto, "küresel etkisini" yeniden kazanmak için AB'yi güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Szijjarto, "düzensiz göçle mücadele için" sınırlara ördükleri çit gerekçesiyle AB'nin, Macaristan'a sürekli olarak ceza vermesini "çifte standart" olarak nitelendirdi.