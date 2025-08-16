Avusturya Dışişleri Bakanı: Rusya Barışa Hazır Değil

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesine ilişkin, Rusya'nın barışa hazır olmadığını öne sürdü.

Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan Trump-Putin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Putin'in kırmızı halıyla karşılanmasının birçok kişiyi "rahatsız ettiğini" belirten Meinl-Reisinger, Rusya Devlet Başkanı'nın barışa hazır olmadığını savundu.

Meinl-Reisinger, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusça "SSCB" yazılı sweatshirtle görünmesinin kesinlikle tesadüf olmadığını ve bilinçli bir mesaj içerdiğini kaydetti.

Bakan Meinl-Reisinger, "Rusya'da barışa dair herhangi bir isteklilik görmek imkansız." ifadesini kullandı.

Meinl-Reisinger, Ukrayna'da barışı sağlama konusundaki kararlılığından dolayı Trump'a minnettar olduklarını, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının çok önemli olduğunu vurguladı.

ABD'nin bu kapsamdaki tüm çabalarını özellikle de ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak üçlü bir görüşmeyi destekleyeceklerini bildiren Meinl-Reisinger, ayrıca, bu zirvenin, "Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarını yalnızca AB'nin temsil edebileceğini" gösterdiğini belirtti.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.