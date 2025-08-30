Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Sert Yanıt

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ülkesinin olası NATO'ya katılma girişiminin askeri sonuç doğurabileceğine yönelik Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in ifadelerini şiddetle reddettiklerini söyledi.

Meinl-Reisinger, Kopenhag'da düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Medvedev'in, Viyana'nın olası NATO'ya dahil olma girişimine yönelik ifadelerine ilişkin Bakan Meinl-Reisinger, "Rusya'nın iç işlerimize müdahale etmesini şiddetle reddediyorum. Güvenliğimiz ve özgürlüğümüz hakkında egemen ve özgürce karar verebilecek olanlar sadece Avusturyalılardır, başka hiç kimse değil." ifadelerini kullandı.

Alaska'daki zirve sonrasındaki sürecin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakerelerinde ciddi olmadığını gösterdiğini savunan Bakan, ateşkes ve ciddi müzakereler için Moskova'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Meinl-Reisinger, Gazze'de yaşananların Avusturya tarafından onaylanmadığını ancak Hamas'a da "ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması" için baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Medvedev, 28 Ağustos'ta Rusya devlet televizyonu RT'ye yaptığı açıklamada, Avusturya'nın tarafsızlıktan vazgeçmesi ve NATO'ya üye olmaya çalışmasının "Rus Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadeli operasyon planlarına Avusturya ordusunu dahil etme riskini önemli ölçüde arttıracağını" belirtmişti.

Avusturya'nın "militarist" politikasının, barışı koruyan devlet imajına zarar verdiğini kaydeden Medvedev, "Ülkemizin güvenliğine yönelik askeri tehditlere karşı misilleme önlemleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarının ardından alındı. Kimse Avusturya için de istisna yapmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.