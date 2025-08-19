Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Barış İçin Baskı Çağrısı
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Rusya Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Putin'in barışa hazır olduğunu söylediğini, ancak Ukrayna'yı bombalamaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki insani durumu 'felaket' olarak nitelendirdi ve iki devletli çözümü destekledi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Rusya Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, kamu yayın kuruluşu ORF'ye konuk oldu.
Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin Ukrayna ve Avrupa için çok önemli olduğunu dile getiren Meinl-Reisinger, toprak meselesindeki kararı Ukrayna'nın verebileceğini söyledi.
Avusturyalı Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa hazır olduğunu söylediğini, ancak Ukrayna'yı bombalamaya devam ettiğini kaydetti.
Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini ifade eden Meinl-Reisinger, "çok sert yaptırımlarla" Putin'in müzakere masasına oturtulabileceğini öne sürdü.
Meinl-Reisinger, İsrail'in yanında olduklarını, ancak iki devletli çözümü de desteklediklerini söyledi.
Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak nitelendiren Bakan, bölgede barışı sağlamanın önemine vurgu yaptı.
Meinl-Reisinger, İsrail'deki Yahudilerle Filistin topraklarındaki Filistinlilerin güvenli bir geleceği olması gerektiğine işaret etti.
Öte yandan Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Meinl-Reisinger, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük tarifelerinin her iki tarafı da "kaybeden-kaybeden" pozisyonuna soktuğunu ifade etti.