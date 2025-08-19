Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya Barış İçin Baskı Çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Rusya Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, kamu yayın kuruluşu ORF'ye konuk oldu.

Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin Ukrayna ve Avrupa için çok önemli olduğunu dile getiren Meinl-Reisinger, toprak meselesindeki kararı Ukrayna'nın verebileceğini söyledi.

Avusturyalı Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa hazır olduğunu söylediğini, ancak Ukrayna'yı bombalamaya devam ettiğini kaydetti.

Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini ifade eden Meinl-Reisinger, "çok sert yaptırımlarla" Putin'in müzakere masasına oturtulabileceğini öne sürdü.

Meinl-Reisinger, İsrail'in yanında olduklarını, ancak iki devletli çözümü de desteklediklerini söyledi.

Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak nitelendiren Bakan, bölgede barışı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Meinl-Reisinger, İsrail'deki Yahudilerle Filistin topraklarındaki Filistinlilerin güvenli bir geleceği olması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Meinl-Reisinger, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük tarifelerinin her iki tarafı da "kaybeden-kaybeden" pozisyonuna soktuğunu ifade etti.