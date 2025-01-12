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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Geçici Başbakan Oldu

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Karl Nehammer'ın istifasının ardından yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini devraldı. Schallenberg, 2019'dan beri Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu ve önceden de kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

- Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, başbakanlık görevini devraldı

VİYANA - Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakanlık yapmak üzere yemin ederek göreve başladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Karl Nehammer'in istifasının ardından bugün düzenlenen törende başbakanlık görevini devraldı. Yemin ederek görevine başlayan 55 yaşındaki Schallenberg, yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak başbakanlık yapacak.

2019'dan beri Avusturya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Schallenberg, eski Başbakan Sebastian Kurz'un istifasının ardından 2021'de de yaklaşık 2 ay boyunca başbakanlık görevini kısa bir süre yürütmüştü.

Avusturya'daki siyasi kriz

Avusturya'da 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ekim ayında hükümet kurma görevini muhafazakar Başbakan Karl Nehammer'e vermişti. Nehammer'in Sosyal Demokratlar ve liberal Neos partisiyle koalisyon hükümeti kurma çalışmaları, Neos partisinin müzakerelerden çekilmesiyle 3 Ocak'ta başarısız olmuştu. Başbakan Nehammer, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirterek istifa edeceğini duyurmuştu.

6 Ocak Pazartesi günü hükümet kurma görevi verilen FPÖ'nün lideri Herbert Kickl'in bugün ÖVP ile koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Geçici Başbakan Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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